In campo per dire ‘no’ alla violenza: anche gli arbitri sanniti aderiscono all’iniziativa

Anche la Sezione di Benevento dell’Associazione Italiana Arbitri della FIGC, di cui è presidente Daniele Mazzulla, ha deciso in questo fine settimana di far scendere in campo i propri arbitri con un segno nero sul viso per dire basta alla violenza sui direttori di gara. Tutto nasce a seguito della forte presa di posizione dell’AIA, che dopo l’ennesima aggressione subita da un direttore di gara ha deciso di non procedere con le designazioni di arbitri di calcio e di futsal nei Campionati regionali e provinciali del Lazio, la Lega Nazionale Dilettanti ha dispensato le società «dal presentarsi ai rispettivi campi di giuoco nel corrente fine settimana. Per quanto sopra, tutti i campionati subiranno lo slittamento di una settimana rispetto alle date inizialmente programmate».

