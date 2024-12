Fi: Tajani, ‘obiettivo 20% raggiungibile’

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “In un momento di crisi internazionali con guerre alle porte dell’Europa gli italiani vogliono essere rassicurati sul loro futuro. Lo vogliono i giovani studenti ed i giovani delle grandi periferie urbane, lo vogliono gli imprenditori per programmare i loro investimenti, lo vogliono tutte le famiglie, donne, uomini in attività o in pensione”. Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani commenta con Affaritaliani.it il sondaggio dell’istituto Lab21.01 (per Affaritaliani.it) secondo il quale il partito fondato da Silvio Berlusconi ha un potenziale elettorale superiore al 20% prendendo molti consensi soprattutto al centro.

“In due anni di governo Forza Italia è stata una grande forza rassicurante, seria, credibile, affidabile, europeista e atlantista, saldamente ancorata al Ppe. Vogliamo continuare ad esserlo in questo complicato momento storico. Al consiglio nazionale di venerdì prossimo annunceremo l’inizio di una nuova fase politica di Forza Italia, forti dall’incredibile numero di adesioni al movimento: siamo passati dai 110mila del 2023 ai 150mila del 2024”, sottolinea il vicepremier e ministro degli Esteri.

“Anche se i veri sondaggi sono quelli che escono dalle urne, l’indagine demoscopica di Affaritaliani.it conferma le nostre potenzialità e il crescente consenso per le nostre politiche. L’obiettivo 20 per cento è raggiungibile. Faremo tutto il possibile per allargare i confini del Centrodestra e per continuare a governare bene l’Italia. Leali con gli elettori e con i nostri alleati”, conclude il leader di Forza Italia.