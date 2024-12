Tra maggioranza ed opposizioni il solco si accentua sempre più.

Eppure, le premesse che avevano consentito di tenere la seduta nella giornata di ieri, spiravano in ben altra direzione.

A partire dallo spessore degli argomenti all’ordine del giorno, che non si prospettavano di grande conflittualità: tra questi, la revisione periodica delle Partecipate, alcune variazioni di bilancio, prima di riconoscere debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze giudiziarie. Insomma, dirà a margine Giovanna Megna, “era questo il consiglio in cui i toni dovevano sinceramente essere altri, abbandonando almeno per questa seduta i soliti attacchi personali di chi non riesce a restare sui temi”.

