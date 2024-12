Fisco: Nevi, ‘lettere non scandalose, obiettivo patto con cittadini’

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “È giusto e corretto avvertire il contribuente che c’è un’opportunità e che si può adeguare. L’obiettivo è quello di costruire un patto tra il Fisco e i cittadini, impostazione ideale per ottemperare al dovere di pagare le tasse ed essere lasciati in pace dallo Stato”. Lo afferma ad ‘Affaritaliani.it’ Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vicecapogruppo vicario alla Camera.

“Queste lettere -aggiunge- non sono affatto scandalose, l’obiettivo noi di Forza Italia lo condividiamo. Mentre sull’ipotesi dell’evasometro eravamo nettamente contrari e l’abbiamo stoppato subito e fatto ritirare, in queste lettere non c’è proprio scandalo. Tra l’altro il viceministro Leo non ha fatto niente perché le lettere sono state inviate dall’Agenzia delle Entrate e lo spirito è quello giusto, poi sui toni si può discutere. A noi non sembra affatto una cosa così grave”.

“La rottamazione serve a recuperare soldi che non entrerebbero nelle casse dello Stato, è ex-post. Il concordato invece è preventivo ed è quindi ex-ante. Forza Italia -conclude Nevi- ha chiesto sia la riapertura del concordato sia la rottamazione visto che c’è un buco per gli anni 2022-2023. Noi rispettiamo tutti, la Lega ha le sue opinioni e le esprime poi ovviamente spetta al Governo fare la sintesi”.