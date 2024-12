F1: Gp Abu Dhabi, pole di Norris davanti a Piastri e Sainz

Abu Dhabi, 7 dic. (Adnkronos) – Prima fila tutta McLaren per il Gp di Abu Dhabi di domani, ultimo Gran Premio della stagione di F1. Lando Norris ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche in 1.22.595, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Terzo tempo per la Ferrari di Carlos Sainz. Quarto posto per la Haas di Nico Hulkenberg, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen. Sesto posto in griglia domani per l’Alpine di Pierre Gasly, seguito dalla Mercedes di George Russell e dall’Aston Martin di Fernando Alonso. Nono posto per la Sauber di Valterri Bottas e decimo per la Red Bull di Sergio Perez. Chrales Leclerc eliminato in Q2 ha fatto il 14esimo tempo ma partirà ultimo per la penalizzazione di 10 posti.