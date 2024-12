Sicurezza stradale, Tomasi (Aspi): “Con Navigard studiamo comportamenti utenti”

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Navigard è un insieme di diverse piattaforme per il controllo dei flussi e dei comportamenti degli utenti nel sistema autostradale. Non è solo, diciamo così, un sistema per colpire quando ci sono i mancati comportamenti, ma è anche quello per studiare quali sono i comportamenti e quindi educare gli utenti a migliorare”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi a margine della presentazione di ’Navigard’, la nuova piattaforma tecnologica di Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato per garantire più sicurezza sulle nostre strade.

“L’abbiamo visto oggi: la misura della velocità con il tutor noto, la verifica dei pesi, le caratteristiche delle sostanze pericolose e della quantità di mezzi con sostanze pericolose che attraversano tutto il sistema autostradale – ha aggiunto – Ci dà una serie di informazioni che integrate tra di loro ci danno la possibilità di gestire in modo più attivo e più attento anche educando gli utenti al rispetto delle regole e a viaggiare in modo più sicuro”.