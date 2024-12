Migranti: parlamentari Avs aderiscono ad appello ‘Road Map per diritto asilo e libertà movimento’

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Alleanza Verdi Sinistra, sostiene convintamente l’appello lanciato dalle organizzazioni promotrici della ‘Road Map per il Diritto d’Asilo e la Libertà di Movimento’, che chiedono una maggiore inclusione nella redazione del piano nazionale migrazioni ed asilo. L’appello è stato sottoscritto da Angelo Bonelli, e Nicola Fratoianni; dai parlamentari europei Benedetta Scuderi, Mimmo Lucano, Ilaria Salis, Leoluca Orlando. Dai senatori e senatrici Peppe De Cristofaro, Ilaria Cucchi , Tino Magni. Dai deputati e dalle deputate Luana Zanella, Marco Grimaldi, Devis Dori,, Elisabetta Piccolotti, Filiberto Zaratti, Francesca Ghirra, Francesco Borrelli, Franco Mari”. Si legge in una nota.

“Il nuovo patto europeo per le migrazioni e l’asilo rappresenta un notevole passo indietro dal punto di vista dell’accoglienza in quanto promuove ingiuste e illegittime politiche migratorie, limita l’accesso all’asilo e i diritti di chi è in cerca di protezione, e lascia soli i Paesi di primo approdo come l’Italia. Per l’Asgi, Associazione studi giuridici sull’immigrazione, il nuovo patto prevede l’applicazione generalizzata di procedure accelerate, sommarie, fondate sulla provenienza geografica e non sulla storia individuale delle persone”.

“Insomma c’è il rischio concreto di una forte approssimazione che comporterà quasi sicuramente l’aumento generalizzato di espulsioni in violazione del principio di non respingimento, che lo ricordiamo è principio cardine del diritto internazionale. Un qualcosa di vergognoso, inumano e profondamente contrario a ciò che viene sancito dalla nostra Costituzione. Crediamo che per avere un sistema migratorio equilibrato, inclusivo e soprattutto rispettoso dei diritti umani, sia necessario coinvolgere chi ogni giorno si batte per costruire un orizzonte alternativo, che mette al centro l’essere umano”.