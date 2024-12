Giustizia: Renzi, ‘ci ha fatto morale per anni ma oggi Davigo diventa un colpevole’

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Per anni Pier Camillo Davigo mi ha attaccato facendomi la morale a reti unificate. Come dimenticare i suoi sermoni giustizialisti contro di me e contro i miei amici? Oggi c’è una novità: con la sentenza della Cassazione Davigo diventa tecnicamente un colpevole. Insomma: chi ci ha fatto la morale sull’onestà per anni è un pregiudicato (Davigo-Travaglio-Grillo), noi invece siamo cittadini innocenti. Secondo voi qualcuno di questi signori si scuserà? Spoiler: no”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.