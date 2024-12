Cecchettin: Lega, ‘garantire tutele risarcitorie adeguate a familiari’

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo presentato un’interrogazione al ministro della Giustizia a seguito della condanna di Filippo Turetta per l’omicidio Cecchettin. Apprendiamo da notizie stampa che risulterebbe impossibile da parte del carnefice adempiere al risarcimento di 760 mila euro cui è stato condannato. In questi casi, è attivo un Fondo per l’indennizzo in favore delle vittime di reato, ma i criteri per l’erogazione potrebbero non consentire il risarcimento delle vittime di determinati crimini. Abbiamo segnalato, dunque, il tema al ministro Nordio, affinché si trovi una soluzione per garantire ai familiari il completo risarcimento del danno determinato dai giudici”. Così i senatori della Lega in commissione Giustizia Manfredi Potenti ed Erika Stefani, firmatari dell’interrogazione.

“La tutela dei parenti delle vittime è una battaglia giusta, non solo in memoria di Giulia, ma anche per sostenere tanti figli, orfani della propria mamma a causa di un femminicidio, che purtroppo rimangono soli anche dal punto di vista economico”, concludono i parlamentare leghisti.