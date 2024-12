Il risultato lascia il tempo che trova. L’amichevole con il Montesarchio è finita in goleada (8-0 il risultato finale) esattamente come quelle disputate contro Montefalcone e San Giorgio la Molara. Se nelle precedenti occasioni Gaetano Auteri si era limitato a mischiare le carte, stavolta qualche indicazione l’ha seminata in vista della delicata sfida di domenica a Trapani. Non tanto sulla scelta degli interpreti, ma su qualche variazione tattica che il tecnico giallorosso potrebbe decidere di apportare per permettere alla sua Strega di tornare a esprimersi al meglio delle proprie possibilità.

