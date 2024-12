Veneto: De Carlo (Fdi), ‘io candidato? Meloni non me lo ha chiesto, solo un pazzo direbbe no’

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – La presidenza del Veneto? “Io voglio vedere la mia regione in mano al centrodestra, noi di Fdi lavoreremo per aver un presidente ma non necessariamente imporremo un nome. Se Meloni mi ha chiesto di candidarmi? No, assolutamente no. Se me lo chiedesse? Solo un pazzo direbbe di no ma magari io sono pazzo chi lo sa… manca più di un anno però, non ha senso parlarne ora”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo.

Il senatore ha parlato anche di aspetti meno noti della sua vita, oltre alla politica, come quello legato al suo amore per la sua fattoria. “Mio figlio come me ama” quel tipo di contesto “e quindi abbiamo riaperto la mia fattoria. Dove, tra gli altri animali, ho una splendida mucca di razza scozzese, col pelo lungo nero, che si chiama Belen, ed è particolarmente bella. E ne ho altre due della stessa razza ma col pelo marrone, Cinzia e Laura…”. De Carlo ha anche svelato un’altra sua passione, quella per il Che Guevara. “Io sono un fan del Che – ha detto – lui è un lottatore per la libertà dei popoli”. Aveva il suo poster in camera da ragazzino? “No, ma ho la maglietta col suo volto e mi piace molto, è di colore grigio. Quella rossa non mi piace proprio…”.