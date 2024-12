Università, Spronelli (SoloAffitti): “Portare studenti dalle grandi alle piccole città”

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – “Ciò che abbiamo proposto è una migrazione degli studenti dalle grandi città, che non sempre sono sinonimo di qualità, alle città di piccole e medie dimensioni che ospitano atenei indipendenti di eccellenza o sedi distaccate. Questo favorisce sia lo studente, che ha la possibilità di usufruire di canoni di locazione più bassi, inferiori anche ai 250 euro, quindi sicuramente molto convenienti, ma possono anche incentivare gli studenti a frequentare università e favorire le città stesse, perché una buona collaborazione fra pubblico e privato potrebbe portare alla riqualificazione del territorio attraverso la creazione di nuovi studentati e favorendo l’economia locale”. Sono le parole di Silvia Spronelli, amministratore delegato di SoloAffitti Spa, il Gruppo di consulenza, gestione e tutela della rendita immobiliare che insieme alla Federazione italiana agenti immobiliari professionali – Fiaip ha organizzato, questa mattina, nella sala stampa della camera dei Deputati, la conferenza stampa “Affitti studenti: strategie e proposte per far fronte all’emergenza abitativa”.

“Nuovi studentati consentirebbero di creare maggiore lavoro sul territorio per i professionisti che sono coinvolti nella costruzione piuttosto che nella gestione degli studentati e dei servizi connessi – continua Spronelli – ma un afflusso di studenti può portare a un maggior consumo di beni e servizi e quindi a maggiore opportunità per la città stessa”.

La fotografia scattata dal centro studi di SoloAffitti in collaborazione con Fiaip e presentata alla Camera mostra che i prezzi medi degli affitti nelle principali città sede di ateneo sono in continua salita, nonostante le proteste degli universitari rimaste di fatto inascoltate. Per una stanza singola si arriva a pagare anche 630 euro. Il canone medio, aumentato del 23 per cento in un anno, è di 372 euro. Per una camera doppia l’affitto medio è di 283 euro: in questo ultimo caso l’aumento, rispetto al 2023, si assesta al 26%. Aumenta del circa 30% in un anno la domanda, mentre cala del 10% l’offerta e scegliere piccole città universitarie o andare a vivere in zone periferiche dei grandi centri fa risparmiare fino al 40% in meno rispetto alle grandi città universitarie.

L’amministratore delegato di SoloAffitti Spa, conclude, poi, spiegando quali possono essere, oltre agli studentati, gli interventi dei privati: “Una proposta che abbiamo fatto, sempre a vantaggio degli studenti, è sbloccare l’affitto delle singole stanze attraverso un meccanismo che venga inserito nel calcolo del canone concordato, che è già uno strumento ben funzionante, ma che non prevede distinzione tra affitto dell’intero immobile e affitto della singola stanza – sottolinea – Poter inserire una regola che preveda un incentivo al proprietario che affitta una singola stanza allo studente con un aumento del canone di affitto del 20-30%, nelle città che ne hanno maggiormente bisogno, comporterebbe un’immissione sul mercato di un numero maggiore di stanze e, di conseguenza, un abbassamento del canone”, conclude.