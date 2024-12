Tumori, Miss Italia con Lilt contro il cancro al seno, camper in tappe concorso

Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) – ‘Miss Italia’ in campo, insieme alla Lega italiana per la lotta ai tumori (Lilt), contro il cancro al seno. Il concorso di quest’anno sarà caratterizzato, infatti, anche dall’attenzione alla prevenzione e dal coinvolgimento delle ragazze che saranno destinatarie delle informazioni ma anche ‘messaggere’ per le altre donne in tema di attenzione alla salute. E’ una delle iniziative messe in campo dalla Lilt per il prossimo anno e presentate questa mattina a Roma, in una conferenza stampa al ministero della Salute, insieme al bilancio di quanto fatto. Parlare di prevenzione alle giovanissime “è importantissimo – sottolinea all’Adnkronos Salute, a margine dell’incontro, il presidente Lilt Francesco Schittulli – Significa mettere le basi per non ammalarsi più di tumore al seno, che riguarda oltre il 30% di tutte le donne al di sotto dei 50 anni”. Quindi “l’invito sarà rivolto alle ragazze che devono essere messaggeri di buona salute e di attenzione nei confronti di un organo, il seno, che va protetto, che è il simbolo della femminilità, che svolge tre funzioni nobili: una funzione materna, una funzione estetica e una funzione sessuale”, aggiunge Schittulli.

“Miss Italia – spiega all’Adnkronos Salute Patrizia Mirigliani, guida del concorso – è sempre stata portavoce di intenti sociali e ha un numero enorme di iscritte che partecipano ogni anno. Sono ragazze che hanno mamme, zie, nonne, che sono quindi un pubblico femminile molto numeroso. E’ un evento che ormai entra negli 86 anni ha una sua storia, una sua capillarità sul territorio come la Lilt. Noi vogliamo, con questa sinergia, portare la prevenzione quasi ‘porta a porta'”. In pratica, “durante le selezioni di Miss Italia, in alcune tappe scelte dalla Lilt ci sarà un camper con il brand ‘Lilt – Miss Italia’, che farà prevenzione per le ragazze e per il pubblico. Il camper sarà anche nella sede di prefinali e alle finali”.