Terrorismo: 19enne arrestata a gip Milano, ‘sono una supporter dell’Isis’

Milano, 5 dic. (Adnkronos) – E’ stata bloccata in aeroporto a Orio al Serio, con un biglietto di sola andata per la Turchia, la 19enne kenyota arrestata dalla polizia, su indagine della Digos di Milano, che sarebbe stata pronta ad arruolarsi e combattere accanto all’Isis in Siria. Hafsa M. sui social sosteneva come il jihad nelle guerre è anche per le donne citando l’esempio di ‘Aisha’ seconda sposa di Maometto e sempre nelle chat risultano rapporti con alcune persone turche a cui “faceva presente di essere una supporter dell’Isis” si legge nell’ordinanza del gip meneghino Luca Milani che ha convalidato il fermo e disposto il carcere.

All’udienza di convalida, la diciannovenne ha dichiarato di essere stata intenzionata a raggiungere al Turchia per sposarsi con un ragazzo conosciuto sui social e di avere idee “conservatrici circa la religione islamica e, in particolare, sul ruolo della donna e ha affermato di essere rimasta scossa nel vedere le immagini di uomini e donne di fede musulmana torturati e bruciati nei paesi in cui vi sono guerre e persecuzioni”.

Rispetto alla condivisione delle lotte riconducibili all’Isis, “ha mostrato di condividere l’idea di una reazione armata volta ad opporsi alle aggressioni violente perpetrate da coloro che intendono reprimere la fede musulmana” e ha ammesso “di essere al persona raffigurata con indosso il nigab, di essersi fatta ritrarre mentre imbraccia un fucile, ancorché si trattasse di un’arma a salve, e di tenere il dito indice alzato per indicare che Allah è l’unico Dio” scrive il gip Milani.