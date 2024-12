Ora non è più il momento di indugiare, anche perché le partite giocate senza di lui hanno dimostrato che il Benevento non può fare a meno di Mario Perlingieri. L’assenza forzata dell’attaccante di Torre Annunziata ne ha messo in evidenza l’imprescindibilità.

