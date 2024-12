M5S: Alfieri (Pd), ‘Conte? Comprensione per fase politica ma sia più prudente’**

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “C’è tutta la comprensione politica per la fase politica che sta vivendo… Dico solo che a volte potrebbe anche essere più prudente nei giudizi che da del Pd perchè senza il Pd non c’è alcuna alternativa”. Il senatore dem, Alessandro Alfieri, interpellato dall’Adnkronos commenta così l’intervista oggi di Giuseppe Conte. “E’ chiaro che se si vuole costruire l’alternativa a Meloni occorre trovare il modo per lavorare insieme. E’ un lavoro che va fatto su alcuni punti. In Parlamento lo stiamo già facendo spesso. Per vincere non occorre solo stare insieme ma avere un progetto per il Paese”.

Senatore Alfieri, Conte si definisce ‘indipendente’ a fronte di un Pd che vota insieme a Giorgia Meloni per Ursula Von der Leyen e per il sostegno militare a Kiev. Il Pd come Fdi? “Se la Commissione europea fosse saltata, avremmo fatto un regalo enorme a Putin e a chi punta ad indebolire le istituzioni comunitarie. Ci siamo fatti carico di questa responsabilità, consapevoli di essere la prima delegazione nel gruppo dei socialisti e democratici. Noi pensiamo che essere progressisti è non girarsi dall’altra parte davanti all’aggressione brutale russa al popolo ucraino. E investire nella difesa europea vuol dire fare un passo in avanti decisivo verso l’Europa politica, sogno dei padri fondatori”.

Senatore Alfieri, continuerete ad essere ‘testardamente unitari’ nonostante tutto? “Il Pd è forte perché plurale, popolare e riformista. Sappiamo che la principale forza politica ci richiede un di più di responsabilità e pazienza. Quel testardamente unitari che ripete Elly Schlein non vuol dire però che staremo zitti. Perché chi gioca ad indebolire il Pd, indebolisce la costruzione dell’alternativa”.

All’assemblea di Energia Popolare che avete fatto sabato a Roma, Stefano Bonaccini ha chiesto innanzitutto di superare i veti per costruire l’alternativa. Ci riuscirete? “Con i veti e i rancori che vengono dal passato non si va da nessuna parte. Dobbiamo guardare avanti se vogliamo costruire un’alternativa al governo Meloni. Come abbiamo fatto in Emilia Romagna e Umbria: candidati credibili e alleanza larga su un progetto condiviso. Certo, a livello nazionale è più difficile ma non c’è alternativa. Serve generosità da parte di tutti”.