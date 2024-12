Dopo un anno e mezzo l’investimento Solitek torna in sede ministeriale. Il delegato alle Imprese ed al Made in Italy, Adolfo Urso, ha recepito la sollecitazione del sindaco di Benevento Clemente Mastella: sarà organizzato un Tavolo tecnico a Roma, presso la sede del Ministero, per analizzare le condizioni di contesto, complessive e specifiche e elaborare una strategia concreta d’intervento finalizzata a scongiurare che l’investimento sfumi.

