Imprese: Teresa Marrazzo conquista il premio Women value company 2024 Intesa Sanpaolo

Roma, 5 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Teresa Marrazzo è stata premiata a Napoli nell’ambito dell’ottava edizione dell’iniziativa Women Value Company Intesa Sanpaolo, riconosciuta come categoria speciale del Premio Marisa Bellisario. Un riconoscimento significativo per la titolare di Casa Marrazzo – azienda campana da quattro generazioni, specializzata nella produzione di conserve vegetali e nella trasformazione artigianale dei pomodori – che ricopre un ruolo di primo piano nel management dell’impresa di famiglia e che, con la sua storia professionale, rappresenta un esempio per le donne del Sud che ancora oggi faticano a emergere. Le Gallerie d’Italia della città partenopea hanno fatto da cornice alla premiazione di 30 imprese del Centro-Sud Italia – tra le 100 vincitrici del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo 2024 – focalizzate su innovazione, supporto all’imprenditoria femminile, difesa della parità di genere e diversity. Tra loro figura appunto anche Casa Marrazzo, azienda che fin dagli albori ha dato importante al ruolo decisionale femminile riconoscendone le capacità amministrative-finanziare e dandone lustro con posizioni di rilievo.

“Con enorme soddisfazione ho accolto questo riconoscimento – dichiara Teresa Marrazzo – per il mio impegno come imprenditrice che dà valore all’impresa e al territorio. Ho sempre coltivato l’amore per l’azienda di famiglia e seguito con ammirazione la strada intrapresa da mio padre. Nel corso degli anni, essendo una donna in un contesto quasi esclusivamente maschile, ho dovuto però faticare non poco per emergere. In tal senso, questo premio rappresenta per me un grande traguardo personale”.

Women Value Company Intesa Sanpaolo mira alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile che il primo Gruppo Bancario italiano sostiene anche finanziariamente mettendo a disposizione un miliardo di euro attraverso le opportunità previste dal programma ‘Il tuo futuro è la nostra impresa’, lanciato quest’anno. Quello di Napoli è stato il terzo e ultimo incontro territoriale, dopo l’appuntamento di Firenze, con l’assegnazione del premio a 30 piccole e medie imprese del Centro Italia, e quello di Milano, che ha visto la partecipazione di 40 aziende settentrionali particolarmente meritevoli.