Formazione, accordo tra Federmanager, Federmanager Academy e Unitelma Sapienza

Roma, 5 dic. (Labitalia) – Ѐ stato siglato presso la sede dell’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, l’accordo quadro tra Federmanager, la Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali, Federmanager Academy, la management school del sistema Federmanager e UnitelmaSapienza. Hanno partecipato alla cerimonia di firma del protocollo il Magnifico Rettore di UnitelmaSapienza Bruno Botta, il presidente di Federmanager Valter Quercioli, il presidente di Federmanager Academy Marco Bertolina e il direttore generale di UnitelmaSapienza Mauro Giustozzi.

“È un grande piacere per l’Ateneo siglare accordi di questo tipo, in sinergia con partner e associazioni dalla grande storia come Federmanager, dal 1945 vicina ai manager industriali”, afferma Bruno Botta, rettore UnitelmaSapienza. “Un’occasione per l’università di beneficiare dell’esperienza di chi ha vissuto le trasformazioni più rapide e rivoluzionarie della storia d’Italia, di chi affonda le sue radici sul concetto dell’autonomia del ruolo del dirigente come lavoratore subordinato. Un nuovo modo per fare ‘rete’ e dare maggiori possibilità alle nostre studentesse e ai nostri studenti”, spiega ancora.

“Crediamo che la formazione sia un fattore decisivo nel processo di modernizzazione e di sviluppo socioeconomico del Paese che dobbiamo perseguire”, dice Valter Quercioli, presidente Federmanager. “Per questo incoraggiamo da sempre l’aggiornamento professionale del management e sosteniamo l’investimento nelle competenze, anche delle generazioni più giovani. L’accordo siglato con UnitelmaSapienza e Federmanager Academy va in questa direzione di arricchimento reciproco, finalizzato a preparare il management del prossimo futuro a interpretare le nuove, grandi trasformazioni in atto”, continua.

L’Università, Federmanager e Federmanager Academy intendono avviare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di forme integrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa mediante l’organizzazione di corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all’esercizio delle professioni.

“Con questo accordo si avvia una collaborazione strategica per creare percorsi formativi d’eccellenza, coniugando l’esperienza manageriale e professionale di Federmanager Academy con il rigore accademico e l’innovazione di Unitelma”, sottolinea Marco Bertolina, presidente di Federmanager Academy.

“L’obiettivo è offrire a studenti, manager e professionisti strumenti all’avanguardia per affrontare le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità, formando una nuova generazione di leader in grado di guidare il cambiamento con competenze solide e una visione orientata al futuro”, conclude.