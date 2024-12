“Il 3 dicembre, presso gli Uffici della Regione Campania, si è tenuta una riunione per discutere sul dimensionamento scolastico e l’offerta formativa per l’A.S. 2025/2026 per la regione. Hanno tenuto l’incontro Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania e il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra – così la sigla sindacale Anief -. Presenti per l’Anief Gino Masciotra, Presidente Provinciale Anief Benevento, e Margherita Cammisa, Dirigente Sindacale Anief Napoli. … la dott.ssa Lucia Fortini ha proposto per il nuovo anno scolastico, un numero di dimensionamenti nettamente inferiori (circa 14), soprattutto evitando di coinvolgere le province dell’entroterra, già fortemente colpite lo scorso anno. Tale prima proposta di dimensionamento tiene conto di diversi aspetti, in particolare dei pensionamenti dei dirigenti scolastici”.

Dal resoconto Anief dunque conferma dell’accoglimento proposta tavolo dimensionamento provinciale di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia