Autonomia: Boschi, ‘da governo due anni di propaganda’

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Sono due anni che il governo ci riempie di propaganda asfissiante. Invece di dare idee per il Paese, danno suggerimenti ai social media manager per avere qualche like in più, ma non per cambiare la vita delle persone con riforme vere”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo al convegno sull’autonomia organizzato dal comitato referendario di Grottaferrata.

“La sentenza della Corte Costituzionale sull’autonomia differenziata è una vittoria dell’opposizione. Sono stati accolti tutti i rilievi fatti in Parlamento. Ora di fronte a un governo che danneggia il Paese e prende in giro gli Italiani non possiamo accontentarci di fare opposizione, dobbiamo mettere in campo l’alternativa”.