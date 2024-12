Usa: Macrì (Perla Peloritani), ‘per Gesso si avvera un sogno, storica visita First Lady’

Gesso (Messina), 4 dic. (Adnkronos) – “Sono passati quattro anni da quando abbiamo mandato l’invito alla First Lady e siamo davvero felicissimi di avere raggiunto questo obiettivo. Ci speravamo ma non credevamo che fosse possibile”. Lo ha detto Tonino Macrì, presidente dell’Associazione culturale “La Perla dei Peloritani” che con Antonio Federico e Mario Sarica hanno scoperto le origini “ibbisote” della moglie del presidente degli Stati Uniti, Jill Biden. La First Lady arriverà a breve a Gesso (Messina), che ha dato i natali ai suoi bisnonni. “I sogni si realizzano – dice – questo è un evento storico per questo villaggio ma per l’intera città di Messina. Vogliamo chiedere tante cose alla First Lady, che questo legame non si dissolva con questa giornata e rimanga un contatto diretto con le persone che anni fa raggiunsero da gesso gli Usa”.