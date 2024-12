Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “La politica come strumento di progresso, la lotta per l’emancipazione femminile, la promozione di riforme che hanno spinto il Paese verso la maturità civile e sociale. A 25 anni dalla sua scomparsa, Nilde Iotti continua a indicarci la direzione da seguire per costruire un’Italia migliore”. Lo scrive su X Anna Ascani, deputata del Pd e vicepresidente della Camera.