C.sinistra: Renzi, ‘uniti si vince e divisi si perde, unica novità sarebbe proporzionale’

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Io sono l’unico punto di contatto tra Grillo e Conte perchè mi odiano entrambi. Mi piacerebbe vedere uno bello streaming tra loro, pagherei il biglietti. Quanto al centrosinistra: uniti si vince, divisi si perde. Meloni non ha la maggioranza nel Paese, ha vinto perchè il centrosinistra era diviso. Come unirsi? Io direi di farlo su un po’ di punti, sono sulla linea Prodi”. Lo dice Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica.

“L’unico elemento di novità sarebbe introdurre il proporzionale e non mi stupirei che iniziasse un chiacchiericcio su questo. Il proporzionale andrebbe bene a Forza Italia, intesa come famiglia Berlusconi, e ai 5 Stelle. E lì bisognerebbe vedere cosa fa il Pd: se dice sì e scardina l’alleanza al centrodestra”.