Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Ci auguriamo che le dimissioni di Tavares segnino un cambio di rotta del gruppo Stellantis sia nelle relazioni con il Governo e con il Parlamento e sia nell’attenzione al settore dell’automotive, strategico in Italia per l’indotto economico, per il know how e per le ricadute occupazionali. E’ il momento di presentare il piano industriale, sinora un’incognita e di chiarire quali siano le intenzioni di Stellantis in Italia”. Così Maurizio Lupi, leader di Noi moderati.