Pensioni: Guerra (Pd), ‘aumento miserrimo è beffa’

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Da tre miserrimi euro al mese a 1,8 miserrimi euro al mese. La beffa nella beffa. Più che il danno in sé, data l’inconsistenza delle cifre di cui si parla, disturba il senso di presa in giro che questa storia trasmette. A certificare che non basta raccontare di bellissimi vestiti nuovi per l’imperatore, con sontuosi tessuti, quando, come ci racconta l’antica fiaba di Andersen, in realtà “il re è nudo”, lo vede anche un bambino!”. Così Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale del Partito democratico.