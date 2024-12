Mo: Mikati, ‘contatti continui con Israele per fermare violazioni cessate il fuoco’

Beirut, 3 dic. (Adnkronos) – Il primo ministro libanese Najib Mikati ha affermato che ci sono “contatti continui con Tel Aviv per fermare le violazioni israeliane” dell’accordo di cessate il fuoco. Lo scrive Ynet News, sottolineando che il premier libanese non ha menzionato le violazioni da parte di Hezbollah, che ieri ha lanciato due ordigni esplosivi esplosi sul monte Dov.

“Abbiamo sottolineato che le condizioni devono essere stabilizzate per consentire il ritorno degli sfollati e che lo spiegamento dell’esercito libanese nel sud deve essere ampliato”, ha detto Mikati in colloqui con la controparte israeliana.