Mo: Macron, ‘Francia e A.Saudita terranno conferenza su Stato palestinese’

Riad, 3 dic. (Adnkronos/Afp) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che presiederà insieme al principe ereditario e leader de facto dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman una conferenza sulla creazione di uno Stato palestinese nel giugno 2025. “Abbiamo deciso di co-presiedere per il prossimo giugno una conferenza per i due Stati con l’idea che nei prossimi mesi moltiplicheremo e uniremo insieme le nostre iniziative diplomatiche per andare tutti avanti su questa strada”, ha detto Macron ai giornalisti nel secondo giorno della sua visita di Stato in Arabia Saudita.