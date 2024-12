Migranti: Parrini, ‘dl flussi fallimentare, in Albania pantomima pagata da italiani’

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Siamo di fronte al settantatreesimo decreto di questo governo in due anni e non ricordo nessun altro provvedimento così pieno di disastri sul piano dei contenuti. Un decreto fallimentare perché viola, in più parti, vari articoli della nostra Costituzione, oltre ad ostacolare il soddisfacimento della carenza di manodopera del nostro sistema produttivo e impedire i ricongiungimenti familiari e i percorsi di integrazione”. Lo ha dichiarato in aula il senatore Dario Parrini, illustrando la pregiudiziale di costituzionalità al decreto flussi.

“L’intento – ha aggiunto – non è quello di risolvere un problema, ma di strumentalizzarlo. Al Senato è stato, infatti, impedito di esaminare questo decreto matrioska che è stato svuotato, rinviando alla Camera questioni centrali e impedendo lo svolgimento delle indispensabili audizioni.”

“Esempio ne è quanto sta costando la commedia albanese ai contribuenti italiani che la stanno pagando a caro prezzo – ha concluso Parrini – Una pantomima che è arrivata perfino a scatenare una guerra contro i giudici delle sezioni specializzate sull’immigrazione. E’ stata, infatti, tolta loro la competenza sulle materia nella quale sono specializzati, passandola alle Corti d’Appello che, tra l’altro, hanno già fatto sapere di non essere in grado di assolvere a questo compito. Siamo di fronte a un’attività legislativa sgangherata”.