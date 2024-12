M5S: Grillo, ‘io ho già perso, silenzio Oz carta per disintegrare Movimento’ (2)

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Su di me sono state dette delle cose – dice ancora Grillo -. Io ho solo chiesto, da garante, e quindi da gran custode di tutto di avere un controllo sulle cose. Non ho ancora ricevuto risposta, io con la barba. Questo modo di comportarsi che fa Oz, che non si fa mai trovare, è stata la carta vincente per disintegrare il movimento nella sua identità”.

“Non è il fatto di essere garante o non garante, perché non lo sono stato neanche in questi ultimi tre anni – aggiunge -. Il Movimento è sceso dal 25% a meno della metà e mi si accusa di essere il padre padrone. Oz mi ha accusato di essere Sopraelevato, ma dal suo punto di vista di sottopassaggio è chiaro che mi vede come un sopraelevato perché lui ha leggermente questa psicosi, che è una psicosi che bisogna analizzare sotto il profilo neurologico, non solo con agli atti che si leggono sui giornali, perché queste sono sindromi. Lui soffre di questa sindrome ripetitiva, compulsiva di proiezione a specchio, cioè butta sugli altri quello che vorrebbe essere lui o quello che è già lui. Io non sono uno che ha mandato decine e decine di cassette con un’ora e quaranta di discorso mio nei cinema d’Italia”.

“Io ho sempre fatto quello che dovevo fare, con Casaleggio non abbiamo avuto titoli per fare ministri e cose del genere”, dice ancora Grillo.