Autonomia: Sarracino (Pd), ‘dopo Consulta Calderoli venga a riferire in aula’

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Chiedo un’informativa urgente al ministro Calderoli per sapere come intenda proseguire sull’Autonomia differenziata dopo che qualche ora fa la Corte Costituzionale ha praticamente demolito l’impianto della sua ormai ex riforma. La sentenza dice che non si può più fare nulla. In qualsiasi paese al mondo probabilmente a quest’ora, dopo un fallimento del genere, il ministro competente si sarebbe già dimesso”. Lo ha detto in Aula alla Camera il deputato dem Marco Sarracino, responsabile nazionale Mezzogiorno del Partito Democratico.

“Nel giorno in cui la presidente Meloni priva il nostro Paese del ministero per il Mezzogiorno, salta il Patto di sindacato su cui si regge questo governo: l’autonomia salta e il prossimo sarà il premierato e con lui la vostra concezione del potere mai utilizzato per cambiare l’Italia, ma solo usato per prendervela con qualcuno”.

“Un passaggio della sentenza secondo noi – ha concluso Sarracino – mette la parola fine a questa legge: ‘il popolo e la nazione sono unità non frammentabili. Esiste una sola nazione, così come esiste un solo popolo italiano. Sul piano istituzionale questa rappresentanza e la cura delle esigenze unitarie, sono affidate esclusivamente al parlamento e in nessun caso possono essere riferiti ai consigli regionali’. I patrioti volevano spaccare la Patria e invece la Patria si è salvata, nonostante voi. E’ il giorno in cui è meglio che ne prendiate atto”.