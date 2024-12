Ucraina: Baerbock, ‘guerra sarà parte colloqui durante visita in Cina’

Pechino, 2 dic. (Adnkronos/Dpa) – Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha detto che la guerra della Russia contro l’Ucraina sarà parte dei colloqui con la sua controparte a Pechino, Wang Yi, durante la sua visita in Cina. Il conflitto colpisce gli interessi fondamentali della Germania in materia di sicurezza e rappresenta un’enorme sfida per la pace in Europa, ha dichiarato la Baerbock alla presenza di Wang, aggiungendo che il coinvolgimento della Corea del Nord nel conflitto rende molto chiaro come la sicurezza in Europa e in Asia sia strettamente collegata.