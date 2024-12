Roma, 2 dic (Adnkronos) – “Ieri ero allo stadio Franchi per godermi Fiorentina-Inter insieme a mio figlio. Sono rimasto come tutti sotto shock per ciò che è avvenuto al centrocampista Edoardo Bove. È sembrato di rivivere tragedie molto recenti, specie per gli appassionati viola. Per adesso nessuna parola, solo un abbraccio affettuoso a Edoardo, alla sua famiglia e a tutta la società”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.