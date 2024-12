Spagna: Sánchez rieletto segretario generale del Psoe

Madrid, 1 dic. (Adnkronos/Dpa) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è stato rieletto segretario generale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), durante il congresso del partito di centrosinistra che si è tenuto oggi a Siviglia. Sanchez ha ottenuto il 90% dei voti dai delegati e diversi importanti politici del Psoe, compresi i leader delle regioni autonome spagnole come Castilla-La Mancha e Catalogna.

Sánchez è alla guida del partito da un decennio ed è la quarta volta che viene eletto segretario generale. Alla conferenza del partito, ha espresso la convinzione che il Psoe vincerà le elezioni generali spagnole del 2027. In quelle anticipate del luglio 2023, il partito è arrivato secondo dietro al conservatore Partito popolare (Pp). Tuttavia, Sánchez è riuscito a raccogliere voti sufficienti per essere eletto primo ministro e ora guida un governo di minoranza con l’alleanza di sinistra Sumar.