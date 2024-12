Mo: Herzog, ‘negoziati per ostaggi in corso ‘dietro le quinte”

Tel Aviv, 1 dic. (Adnkronos) – Isaac Herzog ha detto alla famiglia dell’ostaggio Edan Alexander che sono in corso “trattative dietro le quinte”. Lo ha riferito il portavoce del presidente israeliano. Il capo dello Stato ebraico ha incontrato assieme alla moglie la famiglia di Alexander il giorno dopo che è stato diffuso un video che lo mostrava prigioniero di Hamas. Circa 100 altri ostaggi sono ancora detenuti a Gaza.

“Con l’accordo raggiunto sul confine settentrionale con il Libano, è tempo di concludere un accordo e riportare a casa gli ostaggi”, ha detto Herzog. “Si può fare. Ora è l’occasione per apportare un cambiamento significativo che porterà a un accordo per liberare gli ostaggi”, ha aggiunto, secondo la dichiarazione.