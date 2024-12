Un pari che congela la classifica in vetta e lascia un velo d’amarezza. Al Cerignola, per le occasioni sprecate soprattutto nel primo tempo, murate da un super Nunziante e dall’intera difesa giallorossa. E alla capolista, in vantaggio dopo l’autogol di Visentin senza però riuscire a blindare il risultato per cercare di scappare. Non allunga il passo né cambia il ritmo il Benevento, tramortito nello scontro diretto con la prima delle inseguitrici: 1-1 senza sorrisi, con il peso di un risultato che rischiava di assumere contorni ben più difficili da digerire. Merito anche di Alessandro Nunziante, in mostra con tre interventi super su Jallow, Paolucci e Salvemini in pochi istanti, tra i migliori in maglia giallorossa.

