“Continua un colpevole silenzio tombale sulla Caserta-Benevento, un asse stradale che produrrebbe un salto di qualità infrastrutturale nel collegamento tra aree interne e costiere della Regione, di cui però si sono perdute le tracce nonostante alcune rassicurazioni di maniera”. Lo scrive in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Debbo ricordare – insiste l’ex Guardasigilli – che il Cipess ha già dato il via libera al nuovo contratto di programma Mit – Anas 2021-2025, che prevede importanti investimenti di opere pubbliche ed infrastrutturali, ma in questi programma non risulta più inserito l’intervento formalmente denominato ‘Realizzazione Asse stradale Ce-Bn– collegamento autostradale da Caserta a Benevento con Bretelle di collegamento alla variante di Caserta e alla tangenziale di Benevento – Primo lotto- dallo svincolo con la A30 allo svincolo di Paolisi’.

