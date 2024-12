Un corner velenoso trasformato in oro per il Benevento da Visentin, deviato quel tanto che basta per abbattere il muro del Cerignola. Fuoco amico per Saracco innescato da Gennaro Acampora dalla bandierina, nell’unico urlo giallorosso della ripresa. Prestazione sottotono per il centrocampista del Benevento, appesantito da qualche difficoltà di troppo a livello di condizione.

