Ue: P. De Luca, ‘Pd non consegna futuro nelle mani della destra nazionalista’

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Il Pd ha fatto bene a votare con senso di responsabilità la commissione Von der Leyen. In questa fase storica, sarebbe stato un errore bloccare la nascita del motore europeo oppure assecondare il disegno dei popolari di consegnare il futuro dell’Europa nelle mani della destra nazionalista”. Così Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee alla Camera a margine della iniziativa di Energia Popolare a Roma.

“Certo, non condividiamo lo scivolamento verso i conservatori che peraltro non ha pagato in termini di sostegno parlamentare. Per questo nei prossimi anni vigileremo con determinazione affinché non si facciano passi indietro rispetto agli obiettivi fondamentali per il rilancio dell’Unione, dai programmi di investimento comuni, alla difesa europea, dalle transizioni green e digitali alle politiche industriali, così come al rafforzamento del pilastro sociale”.