Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Il popolo ucraino non combatte soltanto per la propria libertà e identità, ma combatte, l’intervento dei coreani del Nord lo testimonia, per fare da baluardo ad un visione che tutto è tranne democratica ed europea. Una guerra europea con l’intervento di un Paese extraeuropeo è un campanello di allarme che ci deve preoccupare prima ancora che fare riflettere”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando all’Assemblea nazionale di Noi moderati.