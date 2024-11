Padova: rapinò farmacia con mascherina e coltello, condannato

Padova, 30 nov. (Adnkronos) – La Squadra Mobile di Padova nel primo pomeriggio di ieri ha dato esecuzione a un ordine di cattura di un italiano che deve scontare una pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per aver rapinato una farmacia a Padova nell’aprile del 2021. L’uomo, 47enne residente a Padova già condannato in precedenza per reati analoghi, era entrato in farmacia armato di coltello e con il volto coperto da una mascherina chirurgica e occhiali da sole e dopo aver minacciato i presenti costringeva la farmacista a mettere tutto l’incasso, qualche centinaia di euro, in un sacchetto di plastica, prima di fuggire a piedi. Sul posto, immediatamente dopo i fatti intervenivano gli investigatori della Squadra Mobile che raccoglievano testimonianze e filmati delle telecamere di zona.

Rintracciato nella propria abitazione e al termine delle attività, è stato portato nella Casa Circondariale di Padova. L’attività di ricerca di persone destinatarie di ordini di cattura prosegue. Dall’inizio dell’anno, in tutta la provincia, la sola Squadra Mobile ha eseguito oltre 30 ordini di cattura.