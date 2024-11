Napoli: pestaggio choc per difendere l’amico, 6 giovani ‘bene’ di Sorrento in manette

Napoli , 30 nov. – (Adnkronos) – Subisce un violento pestaggio per difendere l’amico e una ragazza dall’ex di lei: 6 giovani “bene” della provincia di Napoli finiscono agli arresti domiciliari. Stamattina, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso. In manette sono finiti 6 giovani originari della Penisola Sorrentina, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, tutti gravemente indiziati del reato di lesioni personali gravi, con l’aggravante di aver agito in più persone riunite e in un numero superiore a cinque. I fatti risalgono alla sera del 16 ottobre e da allora il 18enne, accerchiato e picchiato, è tuttora ricoverato in ospedale per le gravi ferite riportate. Alla base del pestaggio del branco ci sarebbe il tentativo del 18enne di difendere un amico e una ragazza, ex fidanzata di uno degli aggressori. All’esito delle formalità di rito, gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.