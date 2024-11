Covid: Foti, italiani meritano spiegazioni da Conte e Speranza’

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Alla già pesante eredità del Governo Conte si aggiunge un nuovo capitolo: 200 milioni di euro da risarcire alla JC Electronics. L’azienda, pronta a fornire mascherine in piena emergenza Covid, si è vista bloccare il contratto di fornitura a causa di una clamorosa ‘svista’ del commissario straordinario Domenico Arcuri. Nel frattempo, l’Italia continuava a importare dalla Cina dispositivi irregolari e dannosi, per un affare che la magistratura stima in 1,25 miliardi di euro. Questo episodio conferma la superficialità con cui l’ex premier Giuseppe Conte, l’allora ministro della Sanità Roberto Speranza e il commissario Arcuri hanno gestito l’emergenza pandemica, con pesanti conseguenze economiche e sanitarie per la Nazione. Gli italiani meritano spiegazioni perché è inaccettabile che debbano pagare per errori di tale gravità”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.