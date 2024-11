Atletica, Ganeshamoorthy: “La mia fortuna è aver incontrato persone giuste per lo sport”

Firenze, 30 nov. – (Adnkronos) – “A me non piace tanto raccontarmi anche perché la mia storia la conoscono tutti, non ho niente da aggiornare, tutto è rimasto come a Parigi. La mia fortuna è aver avuto le persone giuste vicino che mi hanno aperto la testa per pensare allo sport sennò rimani sulla sedia e rifletti solo sul male ed il brutto della vita. Sono stato molto fortunato perché ho visto un’altra vita che si è aperta davanti a me”. Lo ha detto Rigivan Ganeshamoorthy, rivelazione dell’atletica paralimpica, che pochi mesi fa a Parigi ha vinto l’oro nel lancio del disco, migliorando per tre volte consecutive il record del mondo, parlando con i giornalisti a Firenze in occasione del talk show “I campioni si raccontano”, evento organizzato oggi nell’ambito del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini.

“I primi tempi dopo l’incidente sono stati difficili per tutti perché ero depresso, pensi perché è successo a me, perchè tutto questo – ha raccontato Ganeshamoorthy – Poi capisce il senso della vita, le cose che vivi ed anche fare la fisioterapia ti fa dire: ‘Sono ancora in vita, posso parlare, mangiare’, ci sono altre persone che non arrivano a questo e sono fiero di quel che ho fatto. All’inizio non pensavo di farcela a fare lo sport che faccio, poi ci ho provato e sono stato fiero”.