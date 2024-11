Il progetto definitivo non è stato ancora elaborato, ma l’orientamento, dopo le opportune verifiche, è di rimuoverla totalmente.

Allo stato, però, l’ipotesi di spostare la fontana sulla sinistra resta in piedi. Nella tarda mattinata di ieri, i tecnici comunali hanno illustrato al sindaco Mastella, nonché agli assessori Molly Chiusolo, Attilio Cappa e Mario Pasquariello quel che potrà essere il nuovo assetto di piazza Vittoria Colonna, antistante la stazione ferroviaria centrale. E’ certo che per i marciapiedi ci sarà un drastico arretramento, al fine di agevolare l’accesso allo snodo ferroviario, nel mentre, in corrispondenza della Strega Alberti sarà realizzata una rotonda.

