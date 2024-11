Governo: Meloni, ‘accordi coesione sono la finanziaria più importante’

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Questo governo, che in due anni ha fatto due leggi finanziarie, in realtà ne ha fatte quattro. L’ultima legge finanziaria, quella per il 2025, vale 30 miliardi. Qui parliamo di una complessiva mobilitazione di risorse per 45 miliardi di euro concentrata sugli investimenti. E secondo me è la più importante di tutte, la più strategica”. Lo ha detto a Bari la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Puglia, a proposito delle risorse stanziate per le Regioni grazie agli accordi di coesione.