Roma, 29 nov. (Adnkronos) – E’ iniziato, con quasi un’ora e mezzo di ritardo, il Cdm a Palazzo Chigi, che vedrà sul tavolo anche l’atteso dl sulla giustizia. Si tratta dell’ultimo Cdm di Raffaele Fitto, pronto a fare le valigie per Bruxelles. Alla riunione manca il vicepremier Matteo Salvini, costretto a far rientro a Milano -così viene riferito- per motivi personali.