Le nuove priorità rivitalizzate da una parte, le solite certezze in corsa per ulteriori conferme dall’altra. In mezzo i dubbi, le riflessioni e gli interrogativi che occupano ogni ora di vigilia, distribuiti tra tutti i reparti. L’imbarazzo della scelta è un lusso che Gaetano Auteri sta imparando ad apprezzare ma soprattutto a valorizzare nel suo percorso sulla panchina del Benevento, merito di una rosa costituita da tantissimi pregi che, se sfruttati al massimo del proprio potenziale, possono trasformare in oro anche gli ostacoli più insidiosi.

