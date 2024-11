Usa, il ritorno di Trump e il futuro a rischio del ‘programma Russia’ della Cia

Londra, 27 nov. (Adnkronos) – L’arrivo di Trump alla Casa Bianca? Agita le notti di quanti operano come agenti doppi dall’interno del potere russo. A scriverne è il quotidiano britannico ‘Guardian’, spiegando che negli ultimi tre anni la Cia ha condotto un programma di sensibilizzazione “insolitamente audace”, puntando a reclutare cittadini russi interni al governo o ai servizi di sicurezza del Paese, tra quanti chiaramente in disaccordo con le scelte del regime di Vladimir Putin, anche sull’Ucraina. Un’occasione da cogliere in nome di una scelta patriottica, così proclamavano i “video di reclutamento contenenti istruzioni su come contattare la Cia in modo sicuro”. A gennaio, tuttavia, i russi che hanno risposto a queste chiamate si troveranno di fronte a una realtà geopolitica molto diversa, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. Con il timore che il neoeletto presidente resti fedele alla linea avviata durante il suo primo mandato, cercando di riavvicinarsi alla Russia di Putin.

E la scelta come prossima direttrice della National Intelligence di Tulsi Gabbard, di cui si ricordano passate dichiarazioni sulle “legittime preoccupazioni di sicurezza della Russia come concausa della guerra in Ucraina”, sembra confermarlo.

A far rischiare notti insonni ad eventuali agenti doppi all’interno della Russia potrebbe essere non soltanto un drastico cambiamento politico sulla questione Ucraina, ma anche il consolidato disinteresse manifestato dal presidente eletto Trump sulla sicurezza delle informazioni riservate, afferma il quotidiano alludendo alla vicenda dei documenti secretati finiti a Mar-a-Lago.

“Non sappiamo con certezza – tiene tuttavia a precisare al giornale Calder Walton, storico dell’intelligence presso la Kennedy School di Harvard e autore di un recente libro sulla storia delle guerre di intelligence tra Mosca e Washington – se siano stati effettuati reclutamenti, né dovremmo saperlo, ma di certo la strategia è stata questa, e fasi della storia passata analoghe a quella presente sono stati un’occasione d’oro per il reclutamento da parte dei servizi occidentali”.

Quanti russi abbiano accettato di lavorare segretamente per l’Occidente negli ultimi anni – al netto dei falsi agenti doppi, coloro cioè che si propongono come ‘disertori’ ma di fatto fanno il gioco di Mosca sotto mentite spoglie – sono informazioni altamente riservate, tenute segrete e compartimentate anche all’interno delle stesse agenzie per evitare fughe di notizie. “Esiste ogni tipo di salvaguardia per proteggere l’identità di qualsiasi risorsa all’interno della Cia”, spiega Walton.

Diverse fonti europee di sicurezza e di intelligence hanno confermato in interviste rilasciate negli ultimi mesi, si legge ancora, che le agenzie occidentali hanno intensificato i tentativi di reclutamento. Molti – all’interno dell’élite russa – sono inorriditi per l’invasione dell’Ucraina e il conseguente status di paria del Paese, ma il salto da fare per decidere di passare segreti a una potenza straniera è lungo. Nella situazione attuale, il reclutamento all’interno della Russia è considerato troppo rischioso e la maggior parte dei funzionari russi non può più viaggiare in Europa. “Ma ci sono Paesi terzi dove è possibile incontrare queste persone”, ha detto la fonte.

Le motivazioni delle potenziali reclute possono includere necessità finanziarie, disaffezione ideologica o rancori personali, e spesso si tratta di una combinazione di tutti e tre. Spesso, gli accordi con i possibili agenti doppiogiochisti prevedono che la fonte accetti di rimanere sul posto per un periodo di tempo, e successivamente le venga fatta un’offerta di reinsediamento sotto una nuova identità. “C’è anche il fatto che le persone potrebbero guardare al regime di Putin e chiedersi quanto sia stabile; potrebbero pensare: ‘Posso resistere un po’ più a lungo, ma ho bisogno di una strategia di uscita ad un certo punto'”.

Per i ‘disertori’ dunque gli imminenti cambiamenti politici negli Stati Uniti potrebbero essere fonte di preoccupazione. “Penso che l’amministrazione Trump potrebbe risultare dannosa per il rischio di compromissione di notizie riservate e tutela delle fonti sulla Russia”, afferma ancora parlando con il quotidiano Walton, che descrive la possibile nomina di Gabbard come “straordinariamente allarmante”. Come capo nazionale dell’intelligence, supervisionerebbe 18 agenzie, tra cui l’FBI e la CIA.