Pd: colloquio Schlein-Rayner su ‘priorità progressisti, Sanità, occupazione e casa’

Roma, 28 nov (Adnkronos) – La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato oggi nella sede del Nazareno la vice leader e vice primo ministro del Regno unito Angela Rayner. Lo rende noto il Pd.

“Al centro del lungo e cordiale colloquio le priorità per i progressisti con un particolare approfondimento del tema della Sanità, per difendere e migliorare l’accesso al sistema sanitario nazionale, delle politiche per l’occupazione e di quelle per la casa. Insieme alla segretaria era presente anche il responsabile Esteri nella segreteria Pd, Peppe Provenzano”, spiegano i dem.